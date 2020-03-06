Россия призвала наказать виновных в неправомерных мерах против спортсменов РФ в Италии. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перед журналистами на еженедельном брифинге.

По словам Захаровой, Москва выразила Риму официальный протест в связи с обыском у биатлониста Александра Логинова.

«Это неприемлемые действия», — подчеркнула дипломат.

22 февраля полиция Италии проверила гостиничные номера российских спортсменов и изъяла телефон и компьютер Александра Логвинова, а также телефон его тренера Александра Касперовича. По предварительной информации, якобы именно проблемы с аккредитацией тренера биатлониста и стали поводом для действий стражей порядка.

Из-за нападок Александр Логинов задумался об окончании спортивной карьеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что биатлонистов Логинова и Гараничева сняли с участия в чемпионате Европы.