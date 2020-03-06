Россия призвала наказать виновных в неправомерных мерах против спортсменов РФ в Италии

|
Марина Неруцких
71

Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Россия призвала наказать виновных в неправомерных мерах против спортсменов РФ в Италии. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перед журналистами на еженедельном брифинге.

По словам Захаровой, Москва выразила Риму официальный протест в связи с обыском у биатлониста Александра Логинова.

«Это неприемлемые действия», — подчеркнула дипломат.

22 февраля полиция Италии проверила гостиничные номера российских спортсменов и изъяла телефон и компьютер Александра Логвинова, а также телефон его тренера Александра Касперовича. По предварительной информации, якобы именно проблемы с аккредитацией тренера биатлониста и стали поводом для действий стражей порядка.

Из-за нападок Александр Логинов задумался об окончании спортивной карьеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что биатлонистов Логинова и Гараничева сняли с участия в чемпионате Европы.

+2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
66.19
0.11 73.68
-0.06
Скандалистки и манипуляторы: ТОП-3 стерв по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...