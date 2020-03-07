Крестный мальчика, обратившегося к Путину за помощью, готов оформить опеку

|
Алиса Старжевская
98

Миша Тимофеев впервые за последние 4 месяца оказался дома.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Крестный отец Миши Тимофеева, попросившего помощи у президента России Владимира Путина, заявил о готовности оформить опеку, передает РИА Новости. Об этом СМИ сообщили в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Детский омбудсмен Анна Кузнецова встретилась с 14-летним Мишей, его бабушкой и крестным. Ряд вопросов по дальнейшему жизнеустройству мальчика решался с участием представителей департамента социальной защиты города Москвы, специалистов аппарата уполномоченного по правам ребенка», — говорится в официальном заявлении.

Кроме того, уточнялось: в ходе беседы, в числе прочего, окончательно был решен вопрос с выдачей крестному разрешения на временную опеку — гостевого режима.

«Миша поехал домой сразу же после совещания», — заявили представители ведомства.

В аппарате Кузнецовой также отметили, что на предыдущей встрече мальчик поинтересовался у детского омбудсмена, как она пришла в профессию и попросил показать рабочее место. Уполномоченный по правам ребенка с радостью провела экскурсию для Миши.

Недавно воспитанник одного из детских домов Москвы посетил тематический парк развлечений «Остров мечты», где присутствовал и российский лидер. Там 14-летний Миша Тимофеев обратился к Путину и попросил его помочь вернуться домой. Оказалось, что родители мальчика погибли несколько лет назад, а 70-летняя бабушка в силу возраста не смогла надлежащим образом контролировать обучение внука. В результате чего, ее лишили родительских прав.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как власти Москвы прокомментировали просьбу мальчика к Путину помочь ему покинуть детдом.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
67.52
1.33 75.84
2.16
ТОП-3 женских знаков зодиака, представительницы которых сводят с ума мужчин

Новости Lentainform

Загрузка...