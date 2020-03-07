Путин предложил реформировать миграционные режимы
Глава государства дал поручения, призванные искоренить коррупцию в сфере миграционного законодательства.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool; РИА Новости / Нина Зотина
Владимир Путин дал поручения по реализации концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы. Согласно перечню, опубликованному на сайте Кремля, основным статусом для получения гражданства России станет вид на жительство. Разрешение на временное проживание (РВП) перестанет быть промежуточной ступенью для получения российского паспорта по квотам. Поводом для такого решения стали злоупотребления и махинации в этой сфере: нередко такие документы покупались, а иностранные граждане, приезжающие в Россию на заработки, уходили «в тень».
Реформа миграционных режимов и института гражданства РФ, предложенная президентом России, принесет стране ощутимую пользу. Такое мнение в интервью изданию «Экономика сегодня» высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его мнению, необходимость в таких изменениях назревала давно.
«Если же говорить об РВП, то действительно эта норма уже достаточно давно стала коррупционной „кормушкой“ для целой прослойки госслужащих. Квоты становятся барьером для соискателей гражданства России, что порождает вымогательство», — отметил собеседник издания.
Кроме того, реформа предполагает установление трех видов порядка приема в гражданство: общий, упрощенный и особый. Упрощенный будет рассчитан на жителей стран, близких к России «в социокультурном отношении». Особый будет применяться только в исключительных случаях.
Такое решение поможет упростить процесс получения гражданства для жителей соседних стран, имеющих с Россией много общего, заметил Безпалько. Это поможет привлечь в страну не только белорусов и украинцев, но и, например, жителей Молдовы.
«Безусловно, введение упрощенных процедур получения гражданства позволит России смягчить демографические потери, которые страна сейчас переживает из-за негативных процессов, последовавших за распадом Советского Союза», — привел аргумент политолог.
Также реформа предполагает создание «соглашения лояльности» для мигрантов. Оно представляет собой механизм, который позволит объявлять нежелательность пребывания на территории России иностранных граждан, не соблюдающих законы страны или иным образом нарушающих соглашение о взятых на себя обязательствах. С полным перечнем изменений, предложенных главой государства, можно ознакомиться на официальном сайте президента РФ.
Ранее 5-tv.ru писал, что в МВД подготовили порядок депортации мигрантов с опасными заболеваниями.
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