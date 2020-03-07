Девушка избила беременную под Ростовом, вызвав у нее выкидыш

Девушка жестоко избила беременную, в результате чего та потеряла ребенка. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 1 января 2020 года под Ростовом.

Сообщается, что удары молодая особа наносила пострадавшей специально в живот, зная, что та находится на ранних сроках беременности. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина избил мальчика, пришедшего поиграть в «чужой» двор в Москве.