Девушка избила беременную под Ростовом, вызвав у нее выкидыш

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Нюра Незванова
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Пострадавшую отвезли в больницу, но спасти ребенка не смогли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Девушка жестоко избила беременную, в результате чего та потеряла ребенка. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 1 января 2020 года под Ростовом.

Сообщается, что удары молодая особа наносила пострадавшей специально в живот, зная, что та находится на ранних сроках беременности. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина избил мальчика, пришедшего поиграть в «чужой» двор в Москве.

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