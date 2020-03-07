Мужчина избил мальчика, пришедшего поиграть в «чужой» двор в Москве

Москвичка Юлия Колесниченко опубликовала в Facebook пост, в котором рассказала об избиении ее ребенка незнакомым человеком.

По ее словам, инцидент произошел в начале января, когда ее десятилетний сын играл на детской площадке вместе с еще несколькими приятелями. В какой-то момент во двор из дома выбежал «крепкий мужчина 40-50 лет, в камуфляже» и бросился к детям с воплем: «Добегались, бегунки!».

Колесниченко утверждает, что всем ребятам удалось спастись от нападавшего бегством. Всем, кроме ее сына. Мужчина накинулся на ребенка.

«Схватил его сзади за капюшон, бросил на землю, одной рукой придавливал к земле, а другой ударил по лицу. Грубо таскал за одежду, кричал и угрожал. К счастью, ребенок, несмотря на весь ужас, не только заплакал, но и смог начать громко звать на помощь», — рассказала женщина.

Ребенка спасли из рук нападавшего два других мужчины-очевидца. Мальчик пожаловался на произошедшее родителям, которые тут же отправились на место происшествия.

Установив личность злоумышленника благодаря соседке, Колесниченко вызвала правоохранителей и дождалась прихода нападавшего, чтобы вместе с ним отправиться в полицейский участок.

По мнению Колисниченко, на ее ребенка напали из-за того, что он пришел играть не в свой двор. Соседка, видевшая нападение на несовершеннолетнего, прокомментировала инцидент следующим образом: «Ну, а чего они в наш двор ходят?».

В настоящий момент дело Колисниченко вернули из суда, «потому что доказательства собраны неверно». Работники подразделения по делам несовершеннолетних, по словам женщины, угрожали поставить мальчика на учет, а психолог из соцобслуживания посоветовал его матери «взглянуть на это дело иначе и, возможно, за что-то даже поблагодарить нападавшего».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сургуте отец обвинил воспитателей в избиении ребенка.