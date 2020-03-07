«Кудряшка Сью»: Ирина Пегова сделала новую прическу для роли

Ирина Пегова поделилась кадрами со съемочной площадки фильма «Только серьезные отношения». На снимках она предстала в новом образе, поменяв прическу.

«Моя ментовка!!! Сменила цвет волос и прическу! Ну, так-то поинтереснее будет, повеселее», — прокомментировала актриса пост.

Кадры действительно получились задорные. У Пеговой появились симпатичные блондинистые кудри. Подписчики разделили мнение артистки, отметив, что ей с любой прической хорошо.

Instagram @pegovairina

«Кучеряшка Сью»

«Вау, ну здесь прям эффектная американская ведущая утреннего шоу»

«Было хорошо, а, стало лучше!»

«Такая классная, настоящая!»

«Всегда хотела такие кудри…»

«Цвет шикарный», — писали восхищенные поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Пегова растрогала поклонников фото со взрослой дочерью. Актриса призналась, что раньше не любила фотосессии, а сейчас поняла, что это единственный способ «поймать момент».