«Кудряшка Сью»: Ирина Пегова сделала новую прическу для роли
Актриса поделилась фото со съемочной площадки.
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Фото, видео: Instagram @pegovairina
Ирина Пегова поделилась кадрами со съемочной площадки фильма «Только серьезные отношения». На снимках она предстала в новом образе, поменяв прическу.
«Моя ментовка!!! Сменила цвет волос и прическу! Ну, так-то поинтереснее будет, повеселее», — прокомментировала актриса пост.
Кадры действительно получились задорные. У Пеговой появились симпатичные блондинистые кудри. Подписчики разделили мнение артистки, отметив, что ей с любой прической хорошо.
«Кучеряшка Сью»
«Вау, ну здесь прям эффектная американская ведущая утреннего шоу»
«Было хорошо, а, стало лучше!»
«Такая классная, настоящая!»
«Всегда хотела такие кудри…»
«Цвет шикарный», — писали восхищенные поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Пегова растрогала поклонников фото со взрослой дочерью. Актриса призналась, что раньше не любила фотосессии, а сейчас поняла, что это единственный способ «поймать момент».
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