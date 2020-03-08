🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака
Сегодня, 8 марта, растущая Луна в знаке Овен покровительствует всем тем, кто не боится идти на риск.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 8 марта, растущая Луна находится в знаке Овен. В этот период не стоит бояться опрометчивых решений. Время идеально подходит для того, чтобы запустить новый проект или заключить сделки по бизнесу.
♈ Овен
Овны, вы сделали уроки из того, что вам пришлось пережить? Это необходимо для того, чтобы не совершить их снова. Сейчас самое то время, чтобы залечь на «дно», и проанализировать ошибки прошлого. Гнев и чрезмерная эмоциональность могут навредить вам.
Космический совет: проанализируйте ошибки прошлого.
♉ Телец
Вы не устали ограничивать себя? Пришло время проявить мужество и справится со своими страхами. После этого перед вами откроются множество дверей, а за ними — возможности. Ведь, как известно, кто не рискует, тот не пьет шампанское, а вы чересчур осторожничаете.
Космический совет: риск оправдан.
♊ Близнецы
Близнецы, порой кажется, что справедливости нет, а победа достается тем, кто сильнее. Но это ошибочное мнение, ведь время все расставит по своим местам. Сейчас просто такой период, но главное — не вешайте нос и верьте в лучшее.
Космический совет: добро победит зло.
♋ Рак
Рак, ваша творческая сторона личности требует решительных действий. Хватит придумывать отговорки и лениться, время — творить. Возьмите в руки кисти, музыкальный инструмент, спойте, играйте, одним словом наслаждайтесь!
Космический совет: время для творчества.
♌ Лев
Лев, ваша интуиция не врет. Присмотритесь к своему кругу общения, постарайтесь услышать свой внутренний голос. Ведь он буквально кричит вам: «Уходи!». Бегите и не оглядывайтесь от злых языков, ведь общение с дурными людьми делает вас несчастными.
Космический совет: бегите от злых людей.
♍ Дева
Дева, в этот период времени вы как никогда почувствуете связь с высшими силами. Это не значит, что вы сможете предсказать будущее, скорее — к вам придет осознание того, чего вы на самом деле хотите. Проведите это время наедине с собой, медитация станет отличным бонусом.
Космический совет: проведите время наедине с собой.
♎ Весы
Разум и тело взаимосвязаны, Весы. Поэтому, если вы чувствуете себя психически слабым и неспособным самостоятельно справиться с этой ситуацией, попробуйте просто «отключить» мозг и заняться спортом. Силовые тренировки или групповые занятия — самое то!
Космический совет: отключите мозг.
♏ Скорпион
Скорпион, вас что-то сильно тревожит, но вы не можете понять источника этих мыслей. Все дело в том, что старые раны затянулись не на 100%, тяжесть обид не дает вам почувствовать себя абсолютно счастливым. Вам необходимо проститься с ними. Воспользуйтесь старым проверенным способом — напишите на бумаге самые неприятные воспоминания и сожгите ее.
Космический совет: время проститься с прошлым.
♐ Стрелец
Стрельцы, много вопросов к вашим поступкам. Вы сознательно избегаете ответственности. Вы понимаете, что, делая это, теряете массу впечатлений и эмоций, которые раскрашивают жизнь любого человека? Задумайтесь об этом.
Космический совет: учитесь брать на себя ответственность.
♑ Козерог
Козероги, на выходных вам рекомендуется заняться своим здоровьем. Вы можете отправиться на инструкцию к врачу и фитнес-тренеру, которые помогут составить сбалансированное меню и график занятий спортом. Сейчас как никогда вам необходимы продукты для поддержания иммунитета: апельсины, свекла, куркума, имбирь и чеснок. Обратите на них внимание.
Космический совет: следите за своим питанием.
♒ Водолей
Водолеи, что вам мешает быть снисходительным к себе настолько, насколько вы добры к другим? Не нужно от себя требовать невозможного. Иногда важно просто расслабиться, отпустить ситуацию и скрасить вечер вкусным куском торта.
Космический совет: вам необходима перезагрузка.
♊ Рыбы
Рыбы, растущая Луна сегодня позволит вам посмотреть на вещи другими глазами. Интуиция подскажет вам, как лучше поступить в той или иной ситуации, а окружающие будут всячески способствовать тому, чтобы вы пошли на риск там, где прежде боялись это сделать. Прислушайтесь к их советам. Пора действовать.
Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.
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