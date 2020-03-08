🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 8 марта, растущая Луна находится в знаке Овен. В этот период не стоит бояться опрометчивых решений. Время идеально подходит для того, чтобы запустить новый проект или заключить сделки по бизнесу.

♈ Овен

Овны, вы сделали уроки из того, что вам пришлось пережить? Это необходимо для того, чтобы не совершить их снова. Сейчас самое то время, чтобы залечь на «дно», и проанализировать ошибки прошлого. Гнев и чрезмерная эмоциональность могут навредить вам.

Космический совет: проанализируйте ошибки прошлого.

♉ Телец

Вы не устали ограничивать себя? Пришло время проявить мужество и справится со своими страхами. После этого перед вами откроются множество дверей, а за ними — возможности. Ведь, как известно, кто не рискует, тот не пьет шампанское, а вы чересчур осторожничаете.

Космический совет: риск оправдан.

♊ Близнецы

Близнецы, порой кажется, что справедливости нет, а победа достается тем, кто сильнее. Но это ошибочное мнение, ведь время все расставит по своим местам. Сейчас просто такой период, но главное — не вешайте нос и верьте в лучшее.

Космический совет: добро победит зло.

♋ Рак

Рак, ваша творческая сторона личности требует решительных действий. Хватит придумывать отговорки и лениться, время — творить. Возьмите в руки кисти, музыкальный инструмент, спойте, играйте, одним словом наслаждайтесь!

Космический совет: время для творчества.

♌ Лев

Лев, ваша интуиция не врет. Присмотритесь к своему кругу общения, постарайтесь услышать свой внутренний голос. Ведь он буквально кричит вам: «Уходи!». Бегите и не оглядывайтесь от злых языков, ведь общение с дурными людьми делает вас несчастными.

Космический совет: бегите от злых людей.

♍ Дева

Дева, в этот период времени вы как никогда почувствуете связь с высшими силами. Это не значит, что вы сможете предсказать будущее, скорее — к вам придет осознание того, чего вы на самом деле хотите. Проведите это время наедине с собой, медитация станет отличным бонусом.

Космический совет: проведите время наедине с собой.

♎ Весы

Разум и тело взаимосвязаны, Весы. Поэтому, если вы чувствуете себя психически слабым и неспособным самостоятельно справиться с этой ситуацией, попробуйте просто «отключить» мозг и заняться спортом. Силовые тренировки или групповые занятия — самое то!

Космический совет: отключите мозг.

♏ Скорпион

Скорпион, вас что-то сильно тревожит, но вы не можете понять источника этих мыслей. Все дело в том, что старые раны затянулись не на 100%, тяжесть обид не дает вам почувствовать себя абсолютно счастливым. Вам необходимо проститься с ними. Воспользуйтесь старым проверенным способом — напишите на бумаге самые неприятные воспоминания и сожгите ее.

Космический совет: время проститься с прошлым.

♐ Стрелец

Стрельцы, много вопросов к вашим поступкам. Вы сознательно избегаете ответственности. Вы понимаете, что, делая это, теряете массу впечатлений и эмоций, которые раскрашивают жизнь любого человека? Задумайтесь об этом.

Космический совет: учитесь брать на себя ответственность.

♑ Козерог

Козероги, на выходных вам рекомендуется заняться своим здоровьем. Вы можете отправиться на инструкцию к врачу и фитнес-тренеру, которые помогут составить сбалансированное меню и график занятий спортом. Сейчас как никогда вам необходимы продукты для поддержания иммунитета: апельсины, свекла, куркума, имбирь и чеснок. Обратите на них внимание.

Космический совет: следите за своим питанием.

♒ Водолей

Водолеи, что вам мешает быть снисходительным к себе настолько, насколько вы добры к другим? Не нужно от себя требовать невозможного. Иногда важно просто расслабиться, отпустить ситуацию и скрасить вечер вкусным куском торта.

Космический совет: вам необходима перезагрузка.

♊ Рыбы

Рыбы, растущая Луна сегодня позволит вам посмотреть на вещи другими глазами. Интуиция подскажет вам, как лучше поступить в той или иной ситуации, а окружающие будут всячески способствовать тому, чтобы вы пошли на риск там, где прежде боялись это сделать. Прислушайтесь к их советам. Пора действовать.

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта.