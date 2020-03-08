Тело подростка нашли у квартиры судьи Колпинского района
| Нюра Незванова Происшествия 208
Страшную находку обнаружили на лестничной клетке в доме № 4 по улице Ижорского Батальона.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Тело 15-летнего подростка было найдено у квартиры судьи Колпинского района Виталия Саяпина, передает телеканал 78.
Сообщается, что страшную находку обнаружили в 21.00 по местному времени на лестничной клетке в доме № 4 по улице Ижорского Батальона.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын судьи может быть причастен к смерти подростка в Петербурге.
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