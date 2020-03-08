Тело подростка нашли у квартиры судьи Колпинского района

Тело 15-летнего подростка было найдено у квартиры судьи Колпинского района Виталия Саяпина, передает телеканал 78.

Сообщается, что страшную находку обнаружили в 21.00 по местному времени на лестничной клетке в доме № 4 по улице Ижорского Батальона.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын судьи может быть причастен к смерти подростка в Петербурге.