«Я бы на вас женился»: Уколова в бюстгальтере поведала, как отметит 8 марта
Звезда сериала «Молодежка» подчеркнула достоинства своего тела правильно выбранным нижним бельем.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
Фото, видео: Instagram @anastasiyaa_ukolova
Известная российская актриса Анастасия Уколова, прославившаяся после съемок в сериалах «Молодежка» и «Ивановы-Ивановы», решила провести 8 марта в женской компании. Накануне праздника звезда устроила фотосессию с подругой, причем довольно необычную. Девушки продемонстрировали на камеру бесшовное нижнее белье. Перед фотографом они позировали в домашних штанах, расстегнутых рубашках и бюстгальтерах.
«Девчачий день буду отмечать в компании подруг и не потому, что меня никто не позвал на свидание! Мы решили в этот день встретиться с девчонками, уделить время нашим женским интересам, поделиться тайнами, обсудить достижения друг друга, парней», — рассказала о планах теледива.
Впрочем, подписчики в первую очередь обратили внимание на провокационный снимок Уколовой. Поскольку артистка нечасто радует аудитории подобными кадрами, фотография вызвала бурную реакцию фолловеров. Они были без ума от фигуры знаменитости.
«Бомбы!»
«Очень экзотично смотрится!»
«Ты ж моя сексуальная!»
«Пупок прикольный!»
«Секс!»
«Я бы на вас женился» — признались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Уколова покрасовалась в платье с глубоким декольте.
Нашли ошибку?