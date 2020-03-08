«Я бы на вас женился»: Уколова в бюстгальтере поведала, как отметит 8 марта

Известная российская актриса Анастасия Уколова, прославившаяся после съемок в сериалах «Молодежка» и «Ивановы-Ивановы», решила провести 8 марта в женской компании. Накануне праздника звезда устроила фотосессию с подругой, причем довольно необычную. Девушки продемонстрировали на камеру бесшовное нижнее белье. Перед фотографом они позировали в домашних штанах, расстегнутых рубашках и бюстгальтерах.

«Девчачий день буду отмечать в компании подруг и не потому, что меня никто не позвал на свидание! Мы решили в этот день встретиться с девчонками, уделить время нашим женским интересам, поделиться тайнами, обсудить достижения друг друга, парней», — рассказала о планах теледива.

Впрочем, подписчики в первую очередь обратили внимание на провокационный снимок Уколовой. Поскольку артистка нечасто радует аудитории подобными кадрами, фотография вызвала бурную реакцию фолловеров. Они были без ума от фигуры знаменитости.

Instagram @anastasiyaa_ukolova

«Бомбы!»

«Очень экзотично смотрится!»

«Ты ж моя сексуальная!»

«Пупок прикольный!»

«Секс!»

«Я бы на вас женился» — признались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Уколова покрасовалась в платье с глубоким декольте.