«У нас на районе все четко»: Максим Матвеев забавно поздравил женщин с 8 марта
Звезда «Триггера» заявил, что без цветов в этот день домой лучше не приходить.
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Фото, видео: Instagram @maxim_matveev_
Российский актер Максим Матвеев оригинально поздравил женщин с 8 марта на своей странице в Instagram. В кадре звезда сериала «Триггер» позировал в светлом мужском костюме с огромным букетом красных роз. Однако к своему элегантному образу он добавил «пацанскую» позу — присел на корточки.
«С праздничком, девчонки, девчоночки, девчули, девы, девоньки, девачки, девахи, девушки!!! Красоты, любви, радости, да чтобы все четко, да чтоб всегда!!! Без вас ваще никуда!!! И жизнь — не жизнь… P. S. Не знаю, как у всех?! А у нас на районе все четко — без цветулей на женский день домой лучше не заваливаться…ваще безпонтово…», — подписал пост актер (Пунктуация и орфография автора сохранены — Прим.ред.).
Фолловеры оценили чувство юмора актера и поблагодарили его за душевное поздравление.
«Спасибо большое за поздравление! Все, как надо, по понятиям!»
«Красавчик! Спасибо за поздравление!»
«Четкий пацанчик»;
«Какой классный, твоих любимых женщин тоже с праздником!»
«Спасибо за поздравление и такое веселенькое фото», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Матвеев и Боярская сделали совместное селфи.
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