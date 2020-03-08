«У нас на районе все четко»: Максим Матвеев забавно поздравил женщин с 8 марта

Российский актер Максим Матвеев оригинально поздравил женщин с 8 марта на своей странице в Instagram. В кадре звезда сериала «Триггер» позировал в светлом мужском костюме с огромным букетом красных роз. Однако к своему элегантному образу он добавил «пацанскую» позу — присел на корточки.

«С праздничком, девчонки, девчоночки, девчули, девы, девоньки, девачки, девахи, девушки!!! Красоты, любви, радости, да чтобы все четко, да чтоб всегда!!! Без вас ваще никуда!!! И жизнь — не жизнь… P. S. Не знаю, как у всех?! А у нас на районе все четко — без цветулей на женский день домой лучше не заваливаться…ваще безпонтово…», — подписал пост актер (Пунктуация и орфография автора сохранены — Прим.ред.).

Instagram @maxim_matveev_

Фолловеры оценили чувство юмора актера и поблагодарили его за душевное поздравление.

«Спасибо большое за поздравление! Все, как надо, по понятиям!»

«Красавчик! Спасибо за поздравление!»

«Четкий пацанчик»;

«Какой классный, твоих любимых женщин тоже с праздником!»

«Спасибо за поздравление и такое веселенькое фото», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Матвеев и Боярская сделали совместное селфи.