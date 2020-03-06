«Какие вы светлые!» — Матвеев и Боярская сделали совместное селфи
Актриса поздравила мужа с выходом последней серии «Триггера». Эту работу назвали лучшей в карьере артиста.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva; Instagram @lizavetabo
Совместным селфи с мужем Максимом Матвеевым Елизавета Боярская отметила успех сериала с его участием. Фото актриса добавила к посту с поздравлениями супруга.
«Вот этого парня сегодня официально можно поздравлять с состоявшейся премьерой! Сегодня последняя серия „Триггера“. Это твой успех, ваш успех и ваш прорыв. Ко мне в эти недели то и дело подходили люди и говорили: смотрим, не можем оторваться. Я так рада, я так горда!» — написала артистка.
По словам Боярской, талант и фантастическая работоспособность Матвеева встретились с сильной командой создателей, что дало потрясающий результат. В сериале Максим сыграл психолога Артема Стрелецкого — сторонника шоковой терапии в лечении больных. Главный герой различными способами провоцирует клиентов и выталкивает из зоны комфорта, что приводит их выздоровлению, а порой — к трагическим последствиям.
На фото актриса предпочла сняться без косметики, но на ее отсутствие поклонники не обратили внимания. Подписчики отметили, что пара, как всегда, отлично смотрится в кадре.
«Боже, какие вы светлые!»
«Вы такие умники! Самая талантливая пара! Успехов дальнейших и новых вершин», — написали фанаты.
К поздравлениям Матвеева присоединились коллеги по цеху: Светлана Устинова, Любовь Толкалина, Игорь Верник, а также певица Наталья Подольская и брат актрисы, депутат Госдумы Сергей Боярский. Не говоря о сотнях восхищенных фолловеров.
«Отлично сыграна роль! Браво!»
«Смотрится на одном дыхании! Максим фантастический просто!»
«Действительно бомба! Очень круто! Максим, ваша лучшая работа в кино! Поздравляю!»
«Да, талант раскрылся во всей красе», — оценили зрители.
Ранее 5-tv.ru писал, что фото полуобнаженного Максима Матвеева взорвало сеть.
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