Экс-солист группы «Чай вдвоем» в одном пиджаке поздравил женщин с 8 марта
Поклонники по достоинству оценили шутливый пост 44-летнего Дениса Клявера.
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Фото, видео: Instagram @denisklyaver
Экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер весьма оригинально поздравил прекрасных дам с Международным женским днем. Музыкант опубликовал в Instagram одновременно забавную и, как показалось некоторым подписчицам, соблазнительную фотографию.
На снимке 44-летний певец позирует в стильных водолазке и пиджаке. А вот «низ» артиста оставляет желать лучшего — на звезде надеты только трусы и носки.
«Сегодня очень ответственный день, как бы че не забыть в этой праздничной суете. С 8 марта, дорогие дамы. Любви и вдохновения!» — шутливо подписал пост знаменитость (сохранена орфография и пунктуация автора — Прим.ред.).
Поклонники оценили чувство юмора кумира. Один из пользователей решил пошутить насчет внешнего вида музыканта.
«Это видимо те самые трусы и носки, подаренные на 23 февраля. Отчет: все ношу!» — иронично отметил пользователь соцсети.
Фанаткам Дениса Клявера его необычный образ очень понравился. Подписчицы оставили любимцу в комментариях множество восторженных сообщений.
«О, Боже, какой мужчина!»
«Фото — огонь»;
«С ума сойти, красавчик», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Денис Клявер поведал о своем многолетнем фиаско на 8 марта. Певец вспомнил, как мечтал одарить возлюбленную в весенний праздник, но не находил взаимности.
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