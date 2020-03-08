Экс-солист группы «Чай вдвоем» в одном пиджаке поздравил женщин с 8 марта

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер весьма оригинально поздравил прекрасных дам с Международным женским днем. Музыкант опубликовал в Instagram одновременно забавную и, как показалось некоторым подписчицам, соблазнительную фотографию.

На снимке 44-летний певец позирует в стильных водолазке и пиджаке. А вот «низ» артиста оставляет желать лучшего — на звезде надеты только трусы и носки.

«Сегодня очень ответственный день, как бы че не забыть в этой праздничной суете. С 8 марта, дорогие дамы. Любви и вдохновения!» — шутливо подписал пост знаменитость (сохранена орфография и пунктуация автора — Прим.ред.).

Instagram @denisklyaver

Поклонники оценили чувство юмора кумира. Один из пользователей решил пошутить насчет внешнего вида музыканта.

«Это видимо те самые трусы и носки, подаренные на 23 февраля. Отчет: все ношу!» — иронично отметил пользователь соцсети.

Фанаткам Дениса Клявера его необычный образ очень понравился. Подписчицы оставили любимцу в комментариях множество восторженных сообщений.

«О, Боже, какой мужчина!»

«Фото — огонь»;

«С ума сойти, красавчик», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Денис Клявер поведал о своем многолетнем фиаско на 8 марта. Певец вспомнил, как мечтал одарить возлюбленную в весенний праздник, но не находил взаимности.