Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала в Instagram юмористическое видео. По словам 35-летней знаменитости, она посвятила ролик уверенным в себе женщинам.

«А неуверенным — на заметку», — написала теледива в микроблоге.

На опубликованных кадрах Екатерина Варнава дерзко «врывается» в помещение в роскошной шубе и с огромным пятнистым догом на поводке.

«Итак, я на площадке!» — громко заявила артистка, как будто требуя к своей персоне всеобщего внимания.

Instagram @kativarnava

Поклонники оценили юмор и потрясающий внешний вид Екатерины Варнавы. Всего за час ролик посмотрели четверть миллиона человек. Фанаты оставили под публикацией кумира порядка пяти сотен восхищенных комментариев. Сразу несколько юзеров сравнили артистку с главной злодейкой из мультика «101 далматинец» — Стервеллой Де Виль.

«Крутая малышка!»

«Так держать!»

«Гламурно»;

«Стервелла Де Виль», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Варнава в платочке насмешила фанатов.