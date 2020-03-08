«Крутая малышка!» — Варнава в роскошной шубе и с догом на поводке устроила шоу из своего появления на съемочной площадке
35-летняя артистка посвятила новый юмористический ролик уверенным в себе женщинам. А неуверенным звезда посоветовала взять видео на заметку.
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Фото, видео: Instagram @kativarnava
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала в Instagram юмористическое видео. По словам 35-летней знаменитости, она посвятила ролик уверенным в себе женщинам.
«А неуверенным — на заметку», — написала теледива в микроблоге.
На опубликованных кадрах Екатерина Варнава дерзко «врывается» в помещение в роскошной шубе и с огромным пятнистым догом на поводке.
«Итак, я на площадке!» — громко заявила артистка, как будто требуя к своей персоне всеобщего внимания.
Поклонники оценили юмор и потрясающий внешний вид Екатерины Варнавы. Всего за час ролик посмотрели четверть миллиона человек. Фанаты оставили под публикацией кумира порядка пяти сотен восхищенных комментариев. Сразу несколько юзеров сравнили артистку с главной злодейкой из мультика «101 далматинец» — Стервеллой Де Виль.
«Крутая малышка!»
«Так держать!»
«Гламурно»;
«Стервелла Де Виль», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Варнава в платочке насмешила фанатов.
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