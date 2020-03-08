«Целую крепко, ваша репка»: Сукачев поздравил женщин с 8 марта поцелуем
Артист рассказал, какой подарок приготовил девушкам в Екатеринбурге.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @igorsukachev
Рок-музыкант Гарик Сукачев поздравил с 8 марта всех женщин. Праздничное видеообращение он выложил в Instagram.
Артист рассказал о своем концерте в Екатеринбурге, который, по его словам, будет посвящен всем представительницам прекрасного пола. В финале видео он послал поцелуй в объектив камеры.
«Дорогие наши, любимые женщины, девушки, а также девочки! Имеется в виду девушки чьи-то, а девочки — чьи-то дочки. Поздравляю вас всех с этим чудесным прекрасным праздником 8 марта. Мы находимся в Екатеринбурге, и будем играть сегодня концерт, который посвящен всем вам. Еще раз поздравляю всех вас, целую крепко, ваша репка!», — сказал Сукачев.
Девушки в комментариях поблагодарили музыканта и также поздравили женскую часть его семьи.
«Позитивно. Ну, никакой синдром лицедейства вас не берет. Сил вам, на радость нам»;
«Спасибо, дорогой наш Гарик Иванович!»
«Спасибо, Игорь Иванович! Подняли настроение, очень приятно! Ваших девушек и девочек тоже с праздником!» — откликнулись поклонницы музыканта.
Ранее 5-tv.ru писал, что Гарик Сукачев впервые показал публике свою жену, с которой прожил вместе 35 лет.
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