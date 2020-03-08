«Немножко ню не повредит»: Дмитрий Маликов поздравил женщин с 8 марта из бани

Дмитрий Маликов поздравил женщин с 8 марта из бани. На фото, которое артист опубликовал на своей странице в Instagram, он и его двухлетний сынишка Марк сидят голые в банных шапках в парилке.

«Милые девочки! Мы Вас поздравляем и повышаем градус… любви», — написал музыкант.

Instagram @dmitriy_malikov

Поклонницы Маликова пришли в восторг от такого поздравления. Они, в свою очередь, просят его в комментариях передать добрые пожелания «своим девочкам» — супруге Елене и дочери Стефании.

«Вот спасибо! Немножко ню нынче в ленте не повредит»;

«Красавчики!»

«Какие парни!»

«Жаркие красавцы!»

«Спасибо! А вас с легким паром!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дарят своим женщинам на 8 марта российские звезды — Джигурда, Винокур, Сюткин и другие.