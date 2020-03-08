«Немножко ню не повредит»: Дмитрий Маликов поздравил женщин с 8 марта из бани
Вместе с знаменитым отцом «повышал градус любви» и двухлетний сын артиста.
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Фото, видео: Instagram @dmitriy_malikov
Дмитрий Маликов поздравил женщин с 8 марта из бани. На фото, которое артист опубликовал на своей странице в Instagram, он и его двухлетний сынишка Марк сидят голые в банных шапках в парилке.
«Милые девочки! Мы Вас поздравляем и повышаем градус… любви», — написал музыкант.
Поклонницы Маликова пришли в восторг от такого поздравления. Они, в свою очередь, просят его в комментариях передать добрые пожелания «своим девочкам» — супруге Елене и дочери Стефании.
«Вот спасибо! Немножко ню нынче в ленте не повредит»;
«Красавчики!»
«Какие парни!»
«Жаркие красавцы!»
«Спасибо! А вас с легким паром!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дарят своим женщинам на 8 марта российские звезды — Джигурда, Винокур, Сюткин и другие.
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