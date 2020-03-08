Мат, деньги и цветы: что российские звезды подарят своим женщинам на 8 марта

Стало известно, как российские знаменитости-мужчины поздравят с Международным женским днем своих возлюбленных. Список презентов для милых дам оказался весьма оригинальным — мат, деньги и цветы.

Никита Джигурда и его любимая женщина в праздник будут находиться в разных странах, пишет URA.RU. Актер рассказал, что свяжется с избранницей посредством телефонной связи. Он пообещал, что поздравит вторую половинку нестандартно, используя при этом «великий русский могучий мат».

Артист Дмитрий Песков заявил, что 8 марта он проведет точно также, как и любые другие дни. По его мнению, женщин нужно любить и чествовать всегда.

«Я этот праздник не отмечаю, у нас 8 марта круглый год, каждый день», — утверждает знаменитость.

Известный комик Владимир Винокур призвал мужчин дарить любимым дамам исключительно деньги. По его словам, женщинам лучше знать, чего они хотят в действительности.

«Дарят духи, которыми она не пользуется, платок, который она ни разу не наденет или какой-нибудь телефон, который ей не нравится. Поэтому лучше — деньги», — уверен артист.

Певец Валерий Сюткин рассказал, что иногда из-за плотного графика выступлений ему не удается поздравить милых сердцу женщин с их праздником. Однако в этом году у исполнителя появилась такая возможность. Он утверждает, что Международный женский день — это «праздник внимания, а не подношения». Однако цветы дарить артист считает необходимым.

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