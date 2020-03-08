«50 оттенков Серого»: Королева «собрала» фигуру мужа к его 50-летию из шаров

Наташа Королева сделал оригинальный подарок своему супругу, Сергею Глушко (более известен как Тарзан — Прим.ред.). Дело в том, что знаменитый стриптизер празднует в этом году 50-летие, по иронии судьбы он родился в аккурат 8 марта — в Международный женский день.

Певица сделала из воздушных шаров фигуру своего благоверного. Своеобразную скульптуру она показала подписчикам в Instagram.

«50 оттенков Серого!!! С днем рождения Любимый!!!» — написала Королева.

Instagram @koroleva__star

Также звезда выложила несколько сторис того, как Тарзан принял подарок. Он был немногословен, но по лицу артиста было понятно, что сюрприз ему понравился. Танцовщик даже взял в руки шар в форме слова Love, такой же, как и у его «воздушной» копии, и встал рядом со скульптурой, чем очень порадовал супругу.

В самом видео Королева также добавила, что желает успеха его уникальному шоу, которое он подготовил к этому дню.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 18-летний сын Королевой и Тарзана Архип впервые посетит шоу для взрослых с участием своего отца.