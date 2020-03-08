«50 оттенков Серого»: Королева «собрала» фигуру мужа к его 50-летию из шаров
Певица поздравила супруга и пожелала невероятного успеха его танцевальному шоу, которое пройдет 8 марта.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
Фото, видео: Instagram @koroleva__star; www.globallookpress.com / Natalya Loginova
Наташа Королева сделал оригинальный подарок своему супругу, Сергею Глушко (более известен как Тарзан — Прим.ред.). Дело в том, что знаменитый стриптизер празднует в этом году 50-летие, по иронии судьбы он родился в аккурат 8 марта — в Международный женский день.
Певица сделала из воздушных шаров фигуру своего благоверного. Своеобразную скульптуру она показала подписчикам в Instagram.
«50 оттенков Серого!!! С днем рождения Любимый!!!» — написала Королева.
Также звезда выложила несколько сторис того, как Тарзан принял подарок. Он был немногословен, но по лицу артиста было понятно, что сюрприз ему понравился. Танцовщик даже взял в руки шар в форме слова Love, такой же, как и у его «воздушной» копии, и встал рядом со скульптурой, чем очень порадовал супругу.
В самом видео Королева также добавила, что желает успеха его уникальному шоу, которое он подготовил к этому дню.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 18-летний сын Королевой и Тарзана Архип впервые посетит шоу для взрослых с участием своего отца.
Нашли ошибку?