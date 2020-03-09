🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака
Сегодня, 9 марта, полнолуние в Деве не благоприятствует финансовым делам и авантюрам.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 9 марта, полнолуние в Деве не благоприятствует финансовым делам и авантюрам. День подходит для рутинной работы, планирования и составления карты желаний. Располагает к осуществлению мечты и преодолению сложностей на пути к благополучной жизни.
♈ Овен
Вас волнуют чужие суждения и страх быть отвергнутым теми, кого вы любите. Наступила пора отпустить это и сказать миру твердое слово. То, что говорят о вашей жизни незнакомые люди, вряд ли имеет значение. А слова друзей и членов семьи, желающих вам добра, не всегда бывают верны. Помните, что единственный человек, перед которым вы несете ответственность, это вы сами.
Космический совет: стойте на своем.
♉ Телец
То, к чему вы пришли на сегодня — результат вашего терпения, настойчивости и упорной работы. Осмотритесь и признайте свои достижения, чтобы зарядиться энтузиазмом. Это будет полезно для перехода к следующему шагу. Проверьте ваши предпринимательские навыки и учтите долгосрочные цели при принятии важных решений.
Космический совет: подкрепите свое терпение, настойчивость и трудолюбие.
♊ Близнецы
Вселенная настроена удивить вас, если вы готовы впустить в свою жизнь любовь и романтику. Не исключено, что вы найдете родственную душу. Вопросы «как» и «почему» оставьте мирозданию. Если раньше вам этого не удавалось, сейчас все пойдет к лучшему. Но не поджидайте подходящих моментов. Двигайтесь в направлении, которое кажется подлинным, и сами окажетесь там, где нужно.
Космический совет: настройтесь на любовь.
♋ Рак
То, что прежде сдерживало вас, теперь дает возможности. Что мешало — делает сильнее. Позвольте себе освоить неизведанные области. Для этого не нужны особые руководства. Люди вокруг могут разделить эти начинания или разувериться в вас. Не позволяйте их суждениям сбить вас с толку.
Космический совет: поднимитесь и освойте новое.
♌ Лев
Лучшие друзья видят ваш потенциал там, где вы не видите ничего. Они могли наблюдать проявление ваших худших качеств, но по-прежнему воспринимают вас только с положительной стороны. Попробуйте взглянуть на себя их глазами. Если сейчас вам сложно, то знайте: это лишь этап, который откроет дверь к чему-то впечатляющему в вашей жизни.
Космический совет: поблагодарите своих вечных болельщиков.
♍ Дева
Не обязательно взаимодействовать с социумом, если вы этого не хотите. Это нормально — время от времени отключаться от внешнего мира. Отдых может показаться нелогичным и несвоевременным. Но он поможет перезагрузиться, спокойно оценить свои приоритеты и внутренние задачи.
Космический совет: разрешите себе отдохнуть.
♎ Весы
Возможно, вы хотите устроить домашние посиделки с родными. А, может быть, перевернуть мир новым открытием. Желаете отправиться навстречу приключениям или проигнорировать остальной мир. Общество не может сказать, кем вам нужно быть, что делать и чего желать. Решите это для себя сами, убрав ложные позывы. Подлинно лишь то, к чему стремится душа.
Космический совет: определитесь с желаниями.
♏ Скорпион
Вас вдохновляют любимые занятия, но не вдохновляет ваша работа. Вы хотите делать то, что нравится, и воспринимаете работу как способ извлечения прибыли. Но правда в том, что при желании вы можете совмещать и то, и другое. Там, где вы видите препятствие, Вселенная видит возможность для роста. Будьте изобретательны и поищите новые маршруты.
Космический совет: найдите способ сбалансировать то, что делаете для денег и то, что делаете по любви.
♐ Стрелец
Ваши дела с поиском желаемого начинают налаживаться. В особенности это касается вопросов жилья и карьеры — не исключено, что они разрешатся в ближайшие недели. Но стремясь к лучшей жизни, не забывайте о близких, которые ждут вас дома и нуждаются во внимании.
Космический совет: уделите внимание домочадцам.
♑ Козерог
Если вы получаете удовольствие от жизни, вы создали это. Если чувствуете себя загнанным в угол, вы создали это. Вас держат старые установки. Они всякий раз вмешаются в ваши дела и создают препятствия. Это можно исправить, но решение кроется в прошлом.
Космический совет: обратитесь к прошлому и найдите проблему, которая мешает в настоящем.
♒ Водолей
Вы чувствуете верное направление, но не уверены в следующем шаге. Посмотрите в зеркало заднего вида. Когда-то вы уже преодолели это препятствие и нашли решение. Ваша задача — извлечь мудрость и прибегнуть к ней. Используйте собственные навыки.
Космический совет: примените свой опыт.
♊ Рыбы
Вы продолжаете стоять на своем и поддерживать собственное эго. Дело не в победе, а в установлении мира. Действуйте исходя из высшего блага. Попробуйте донести свои мысли мягко. Переход к ненасильственному общению может стать лучшим способом продвижения вперед.
Космический совет: заройте топор войны.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта.
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