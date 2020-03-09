В ПФР рассказали, какими способами можно увеличить пенсию

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о способах увеличить пенсию.

«Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна», — рассказала «Вечерней Москве» глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.

Она пояснила, что на размер выплат влияют — ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая предназначена для ветеранов, инвалидов и граждан других категорий. А также федеральным льготникам доступна выплата каждый месяц за особые заслуги, «северные» и «за вредность».

Разговор о возможности получения пенсии в размере свыше 50 тысяч рублей возник на фоне информации о том, что 70-летняя жительница Омска получает страховую пенсию — 52533 рубля, когда в регионе средняя выплата составляет около 14 тысяч рублей. По предварительной информации, она в прошлом была руководителем крупного производства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пенсионный фонд проинформирует россиян о размере их будущей пенсии. Граждане, достигшие 45 лет, будут получать уведомления.