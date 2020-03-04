Пенсионный фонд проинформирует россиян о размере их будущей пенсии
Уведомления начнут приходить гражданам, перешагнувшим 45-летний рубеж.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Пенсионный фонд будет информировать россиян о размере их будущих пенсий. По инициативе Минтруда, после 45 лет раз в три года граждане начнут получать уведомления, где будет прописана выплата.
По мнению экспертов, это даст возможность людям оценить систему формирования пенсий и в случае необходимости принять меры по ее увеличению — делать добровольные взносы.
Первые такие письма счастья россияне получат уже в следующем году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эффект от пенсионной реформы составил более 20 миллиардов рублей.
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