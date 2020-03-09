Автомобиль перевернулся на крышу на площади Восстания

В завершение праздничного дня 8 марта, незадолго до полуночи, произошла серьезная авария на пересечении площади Восстания с Лиговским проспектом. Сообщает 78.ru.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что водитель одного из автомобилей немного запоздал под короткую стрелку для поворота с площади на Лиговский проспект в сторону Московского и попытался проскочить в последний момент. Движение по Невскому проспекту в этот момент уже началось и двигавшийся по крайней правой полосе водитель не успел затормозить и влетел в пересекавшую ему движение легковушку. От удара автомобиль перевернулся.

Предварительно, пострадавших в результате аварии нет.