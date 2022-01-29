Ученые разработали метод вычисления болезней мозга через почерк

|
Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 2 711

С помощью специального оборудования можно увидеть отклонения в развитии детей по их рисункам.

Фото, видео: ТАСС/Софронеев Евгений, 5-tv.ru

Изучение почерка с помощью специального оборудования позволит увидеть отклонения в развитии детей или появление когнитивных расстройств на ранней стадии у взрослых. Уникальный метод разработали ученые Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ совместно с коллегами из Великобритании, Израиля и Финляндии.

Для оценки письма необходимы: лазер или лазерный диод, подсвечивающий лист бумаги, ручка, обычная цифровая камера, записывающая изменения лазерного света, и компьютер для анализа полученных результатов. Изучение движения микроскопических световых пятен — спелов — позволяет увидеть, как ручка движется в трех измерениях и во времени. Информацию обрабатывает компьютерная программа, показывая врачу нарушения в психике человека. Такой метод анализа займет несколько минут и будет применим даже к детям, которые еще не умеют писать, а только рисуют.

По данным ученых, почерк зависит от состояния коры головного мозга — она отвечает за точность и координацию движений. Патология в головном мозге влияет на их пластичность. Выявляя нарушения почерка у взрослых, ученые могут предупреждать атеросклероз сосудов головного мозга и деменцию на ранней стадии, когда существующие способы диагностики не замечают болезнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие изменения почерка должны вызвать тревогу. Графолог заявила, что почерк, как зеркало, отражает все изменения в характере человека.

-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
77.82
-1.13 86.64
-1.83
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 января по 6 февраля

Последние новости

15:48
Ученые разработали метод вычисления болезней мозга через почерк
15:31
Уж замуж невтерпеж: ТОП-5 женских имен, которые помогут быстрее попасть в ЗАГС
15:14
Спустя четыре года: Вдова Дмитрия Марьянова снова вышла замуж
14:52
Шприц и мясо: Рецепт необычных куриных окорочков от шефа Емельяненко
14:35
Копия дедушки: Марина Юдашкина показала редкое фото горячо любимых внуков
14:18
Два ребенка погибли при пожаре в жилом доме в Норильске

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 января по 6 февраля
Жажда познания тайн и романтика: как повлияют на уикэнд 27-е лунные сутки
Как за каменной стеной: ТОП-5 мужских имен, которые сулят выгодный брак
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год