Устроившие геноцид в детдоме Ейска причастны к убийству больных в Ростовской области

Устроившая массовое убийство воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году зондеркоманда СС-10 «а» причастна к расстрелу душевнобольных в Ростове-на-Дону и Таганроге. По словам директора государственного архива Ростовской области Николая Трапша, обнаружены показания свидетелей, назвавших фамилии имеющих отношение к убийству пациентов нацистов.

«В списках лиц офицерского состава германской армии — участников расстрелов и зверств над советскими гражданами значатся офицеры зондеркоманды СС-10 „а“ — Тримборн, Геймбах, Герц, Востенберг», — цитирует Николая Трапша ТАСС.

Директор архива отметил, что в октябре 1941 года в Таганроге были расстреляны 34 пациента психиатрической больницы и 38 человек в колонии для душевнобольных в селе Дмитриадовка. Уничтожение 72 содержащихся в Ростовской психиатрической больнице граждан в душегубках осуществлялось в августе 1942 года. Николай Трапш подчеркнул, что точное количество жертв фашистов до сих пор не установлено.

Помимо прочего, в архиве не располагают данными о наличии выживших и о местах захоронения убитых.

В октябре 2019 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома членами зондеркоманды СС-10 «а».

По данным ведомства, ранее за совершение массовых убийств были осуждены доктор Курт Кристман и часть военнослужащих, однако начальник гестапо города Ейска обер-лейтенант Бедедекер, комендант города Кандлер и врач гестапо Штраух избежали уголовного преследования. В феврале 2020 года СК РФ сообщал, что проверяет на причастность к геноциду лишенного гражданства Канады переводчика зондеркоманды Гельмута Оберлендера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат пособника нацистов, подозреваемого в геноциде в Ейске, попросил закрыть его дело.