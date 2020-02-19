Адвокат пособника нацистов, подозреваемого в геноциде в Ейске, попросил закрыть его дело

Адвокат бывшего пособника нацистов Гельмута Оберлендера попросил власти Канады закрыть дело его подзащитного. Об этом 5-tv.ru сообщили в Совете Канады по делам беженцев и иммиграции.

«Заявление с просьбой закрыть дело из-за отсутствия юрисдикции было подано адвокатом Оберлендера <…> Отдел рассматривает заявление и в настоящее время ожидает дополнительных документов по этому вопросу», — рассказали в совете.

Там добавили, что пока нет приказа о депортации бывшего переводчика зондеркоманды СС 10-А. Для вынесения такого постановления необходимо провести слушание.

«Слушание будет или не будет проведено в зависимости от того, будет ли прекращено дело, которое в настоящее время находится в процессе. Если дело не будет прекращено, слушание назначат позже», — уточнили иммиграционные власти Канады.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Следственный комитет РФ запросил у Канады материалы по делу об уничтожении Ейского детдома в Краснодарском крае в 1942 году. В частности, следователей заинтересовал 95-летний Гельмут Оберлендер. Он тогда служил переводчиком в зондеркоманде СС 10-А, однако смог избежать наказания, и даже получил гражданство Канады.