Фото: Как с годами изменились легендарные зарубежные киноактрисы

5-tv.ru публикует снимки Орнеллы Мути, Софи Лорен, Брижит Бардо и Катрин Денев. Как выглядели легендарные киноактрисы, когда стали матерями и как выглядят сейчас?

Орнелла Мути

Звезда «Укрощения строптивого» Орнелла Мути 9 марта празднует 65-летие. В 1987 году актриса стала многодетной матерью и буквально через несколько месяцев после рождения сына Андреа выглядела великолепно.

Знаменитость не считает, что перед каждой женщиной стоит сверхзадача быть красивой и молодой после родов. Несмотря на это, по ее мнению, прекрасно выглядеть способна каждая. Главное — прилагать к этому определенные усилия и жить полноценно. Например, испытывать страсть, воодушевление и удовольствие. В 41 год Орнелла Мути уже стала бабушкой и впоследствии неоднократно признавалась, что внуки наполняют ее жизнь счастьем.

Софи Лорен

85-летняя звезда «Брака по-итальянски» Софи Лорен 47 лет назад родила младшего сына — будущего кинорежиссера Эдоардо Понти. На тот момент в активе знаменитости был удачный брак с продюсером Карло Понти — старшим, сын Карло и две статуэтки «Оскар». Спустя годы, и, несмотря на безумную любовь к спагетти, талия Софи Лорен практически в неизменном виде. Этому способствует холодный расчет и трезвый взгляд на многие вещи, в том числе и на свой возраст.

Брижит Бардо

Исполнительница роли Доменик в фильме «Истина» 85-летняя Брижит Бардо известна любовью к животным и своей знаменитой фразой «Нет тяжелее работы, чем стараться выглядеть красивой с восьми утра до полуночи». В 1960 году через несколько месяцев после рождения сына Николя-Жака актриса сделала легендарное фото, ставшее ее визитной карточкой. Поговаривают, что отношения знаменитости с материнством не заладились с самого начала — были тяжелые роды.

В дальнейшем Брижит Бардо отказалась наотрез кормить сына грудью и старалась, как можно скорее, «сбежать» из детской на съемочную площадку. Она крайне мало уделяла времени растущему сыну, предпочитая устраивать личную жизнь. В результате сын не стал приглашать мать на свадьбу, а с внучками ей позволяют видеться один-два раза в год.

Катрин Денев

76-летняя парижанка Катрин Денев впервые стала матерью в 1963 году в неполные 20 лет. Примечательно, что красота звезды «Шербурских зонтиков» после родов не только не пострадала, но и, наоборот, стала ярче. Даже сейчас мать двоих детей и бабушка трех внуков и трех внучек великолепно выглядит в кадре. В 2017 году Катрин Денев снималась в рекламе известного модного дома, а в 2018-м шокировала публику новым «луком» — она стала брюнеткой. Знаменитость всегда говорит, что не считает себя красивой женщиной. По ее словам, она просто хорошо выглядит, причем далеко не всегда.

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