Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева беременна в четвертый раз

Бывшая солистка группы «Демо», певица Саша Зверева сообщила поклонникам радостную новость. Звезда ждет четвертого ребенка. Отец малыша — новоиспеченный муж знаменитости Даниэль Вэлбрум. О пополнении в семействе артистка сообщила весьма необычным образом. Она записала трогательный ролик, где поет песню, текст которой намекает на рождение младенца.

«Много в нашем доме звездочек-малышек, и еще одна спускается с небес», — напевает Зверева.

В завершение видео она демонстрирует в воздушном наряде свой округлившийся живот.

«Больше всего на свете я хотела, чтобы этот день получился особенным! И чтобы этот пост получился не как у всех! Получилось?», — обратилась к фолловерам поп-дива.

Фанаты были удивлены неожиданной новостью и поздравили Звереву с пополнением.

«Это так волшебно! Пусть у вас все будет хорошо»;

«Очень красиво получилось! Мурашки и слезы!»

«Саша, это так трогательно! Я реву», — признались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Саша Зверева спровоцировала слухи о четвертой беременности.