Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева беременна в четвертый раз
Певица продемонстрировала округлившийся живот на новом видео в Instagram.
Фото: Instagram @sashazvereva
Бывшая солистка группы «Демо», певица Саша Зверева сообщила поклонникам радостную новость. Звезда ждет четвертого ребенка. Отец малыша — новоиспеченный муж знаменитости Даниэль Вэлбрум. О пополнении в семействе артистка сообщила весьма необычным образом. Она записала трогательный ролик, где поет песню, текст которой намекает на рождение младенца.
«Много в нашем доме звездочек-малышек, и еще одна спускается с небес», — напевает Зверева.
В завершение видео она демонстрирует в воздушном наряде свой округлившийся живот.
«Больше всего на свете я хотела, чтобы этот день получился особенным! И чтобы этот пост получился не как у всех! Получилось?», — обратилась к фолловерам поп-дива.
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💚🤍💚 ⠀ P.S. Больше всего на свете я хотела, чтобы этот день получился особенным! ⠀ И чтобы этот пост получился не как у всех! ⠀ Получилось? 😌🙏🏼
Фанаты были удивлены неожиданной новостью и поздравили Звереву с пополнением.
«Это так волшебно! Пусть у вас все будет хорошо»;
«Очень красиво получилось! Мурашки и слезы!»
«Саша, это так трогательно! Я реву», — признались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Саша Зверева спровоцировала слухи о четвертой беременности.
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