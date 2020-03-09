Коронавирус обнаружен у россиянина в Арабских Эмиратах

Коронавирус был обнаружен у россиянина в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения страны, пишет издание «Wam».

Количество заболевших коронавирусом в Поднебесной остается на уровне 80,7 тысячи человек. Зафиксировано более 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 58,6 тысячи человек.