Коронавирус обнаружен у россиянина в Арабских Эмиратах

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Алиса Маркова
Срочная новость 46

Количество заболевших коронавирусом в Поднебесной остается на уровне 80,7 тысячи человек. Зафиксировано более 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 58,6 тысячи человек.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Коронавирус был обнаружен у россиянина в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения страны, пишет издание «Wam».

Количество заболевших коронавирусом в Поднебесной остается на уровне 80,7 тысячи человек. Зафиксировано более 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 58,6 тысячи человек.

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