Стала известна позиция Саудовской Аравии после срыва сделки ОПЕК+

Эр-Рияд не объявлял ценовую войну России и по-прежнему считает Москву своим важнейшим партнером на нефтяном рынке. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК.

«Это не правда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», — заявил источник агентства.

Также он добавил, что ответственность за происходящее на рынке черного золота несут все участники сделки, в особенности крупные игроки. При этом, по мнению источника, механизм ОПЕК+ сохраняет жизнеспособность и способен работать дальше.

Страны ОПЕК+ не смогли согласовать сделку 6 марта. Она предполагала достижение договоренностей о дополнительном сокращении или продлении текущих условий добычи нефти. Позиция России заключалась в намерении сохранить условия, в то время как Саудовская Аравия хотела сократить добычу. Позднее в «Роснефти» объяснили, что сделка была не в интересах России. После срыва сделки ОПЕК+ цены на мировую нефть рухнули на 31%. На фоне этого обвала резко вырос курс доллара и евро — на текущий момент доллар стоит 74,42 рубля, евро — 84,96 рубля. В беседе с 5-tv.ru эксперт рассказал, почему рухнули цены на нефть, и будут ли они снижаться дальше.