Эксперт рассказал, почему рухнули цены на нефть и будут ли они снижаться дальше

Экономист Антон Шабанов объяснил, с чем связано падение цен на нефть более чем на 30%. Согласно последним данным, курс евро на торгах превысил 86 рублей, доллар подорожал до 75 рублей.

По словам эксперта, подобная ситуация после сделки ОПЕК+, которая должна была состояться 6 марта, вполне ожидаема. Однако, по мнению специалиста, такое положение дел не выгодно ни одной из сторон, поэтому «ОПЕК и Россия должны сесть за стол переговоров и договориться».

«Перед выходными ОПЕК и Россия не смогли договориться не просто о сокращении в его добычи нефти, но они еще не смогли продлить соглашение ОПЕК + на год вперед. <…> Саудовская Аравия заявила, что она не просто не сократит объем добычи, а наоборот его увеличит, поэтому для специалистов финансового рынка — это вполне предсказуемое явление, что нефть так сильно упала», — пояснил Шабанов.

Экономист добавил, что предсказать дальнейшее изменение цен на нефть на финансовом рынке довольно трудно, поскольку в данном случае вопрос скорее касается политической сферы, нежели экономической.

«Вопрос того, будет ли продолжаться падение, больше касается политики, чем экономики, потому что здесь важно понимать, что сейчас падает нефть „бумажная“, выраженная в какой-то бумаге, в торгах на финансовых биржах. В то же время реальная нефть, которая добывается фактически, которую можно потрогать руками — это ОПЕК и Россия», — подчеркнул специалист.

Шабанов убежден, что если ОПЕК и Россия все-таки попытаются договориться, экономическая ситуация на рынке стабилизируется. Однако даже если этого не произойдет, бояться дефицита бюджета не стоит — у России есть большие золотовалютные резервы.

«Если переговоры продолжатся и они придут хотя бы к конечному прозрачному результату, когда рынки будут понимать, чего от кого ждать, какие объемы будут, тогда, я думаю, все успокоится и все стабилизируются. Бояться самого дефицита бюджета не стоит, у нас есть довольно-таки большие запасы и мы сможем себе долго позволить жить на эти золотовалютные резервы», — отметил экономист.

Как сообщал ранее 5-tv.ru 6 марта страны ОПЕК+ не договорились о сделке, которая предполагала дополнительное сокращение или продление на текущих условиях. В «Роснефти» объяснили, что она была не в интересах России, так как требовала убрать с рынка дешевую российскую и арабскую нефть, чтобы дать возможность для выхода «дорогой сланцевой американской».