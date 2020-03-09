Певицу МакSим выписали из больницы
Первым фото артистки после лечения поделилась с поклонниками директор певицы.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @sokllovamargarita
Певицу МакSим выписали из больницы, куда она легла месяц назад, отменив все гастроли и концерты. Как рассказала изданию StarHit директор артистки Маргарита Соколова, сейчас она поправляется, но нагрузки ей по-прежнему строго противопоказаны.
«Чувствует себя гораздо лучше, но продолжает наблюдаться амбулаторно: проходит восстановительную терапию, ездит на процедуры. Ей по-прежнему прописан полный релакс, минимальные физические нагрузки. Поэтому Марина (настоящее имя певицы, сценический псевдоним — МакSим, — Прим. ред.) много гуляет на свежем воздухе, бегает, делает массажи», — поделилась директор певицы.
МакSим посчастливилось попасть домой как раз ко дню рождения дочери Александры. Праздник прошел в тихом семейном кругу, однако, директор артистки ухитрилась поделиться с ее поклонниками фотографией, которую сделала украдкой.
«Передаю от Марины поздравления для всех! Сегодня был чудесный день! Все хорошо. Это просто перерыв для восстановления сил», — написала Соколова.
Певица МакSим взяла бессрочный отпуск в феврале. Ей пришлось лечь в клинику для наблюдения, так как она до сих пор борется с последствиями серьезного ДТП, в которое попала в апреле 2019 года. Как писал 5-tv.ru, подробнее о диагнозе и перспективах возвращения на сцену рассказала помощница певицы.
Нашли ошибку?