Певицу МакSим выписали из больницы, куда она легла месяц назад, отменив все гастроли и концерты. Как рассказала изданию StarHit директор артистки Маргарита Соколова, сейчас она поправляется, но нагрузки ей по-прежнему строго противопоказаны.

«Чувствует себя гораздо лучше, но продолжает наблюдаться амбулаторно: проходит восстановительную терапию, ездит на процедуры. Ей по-прежнему прописан полный релакс, минимальные физические нагрузки. Поэтому Марина (настоящее имя певицы, сценический псевдоним — МакSим, — Прим. ред.) много гуляет на свежем воздухе, бегает, делает массажи», — поделилась директор певицы.

МакSим посчастливилось попасть домой как раз ко дню рождения дочери Александры. Праздник прошел в тихом семейном кругу, однако, директор артистки ухитрилась поделиться с ее поклонниками фотографией, которую сделала украдкой.

«Передаю от Марины поздравления для всех! Сегодня был чудесный день! Все хорошо. Это просто перерыв для восстановления сил», — написала Соколова.

Певица МакSим взяла бессрочный отпуск в феврале. Ей пришлось лечь в клинику для наблюдения, так как она до сих пор борется с последствиями серьезного ДТП, в которое попала в апреле 2019 года. Как писал 5-tv.ru, подробнее о диагнозе и перспективах возвращения на сцену рассказала помощница певицы.