Пожар произошел на водородной станции на территории бывшего завода «Светлана» в Петербурге

На водородной станции на территории бывшего завода «Светлана» в Петербурге прогремел взрыв. После этого начался пожар. Об этом сообщает 78.ru. По предварительной информации, взорвались баллоны с водородом. Из соседнего здания были эвакуированы около 30 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.