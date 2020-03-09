Пожар произошел на водородной станции на территории бывшего завода «Светлана» в Петербурге
По предварительной информации, возгорание произошло после того, как внезапно взорвались баллоны с водородом.
Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь
На водородной станции на территории бывшего завода «Светлана» в Петербурге прогремел взрыв. После этого начался пожар. Об этом сообщает 78.ru. По предварительной информации, взорвались баллоны с водородом. Из соседнего здания были эвакуированы около 30 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Нашли ошибку?