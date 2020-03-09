Пожар произошел на водородной станции на территории бывшего завода «Светлана» в Петербурге

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Алиса Маркова
Срочная новость 201

По предварительной информации, возгорание произошло после того, как внезапно взорвались баллоны с водородом.

Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

На водородной станции на территории бывшего завода «Светлана» в Петербурге прогремел взрыв. После этого начался пожар. Об этом сообщает 78.ru. По предварительной информации, взорвались баллоны с водородом. Из соседнего здания были эвакуированы около 30 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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