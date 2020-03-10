Шестилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза — очень популярна в интернете. За ее фан-страничкой в Instagram, кажется, следят миллионы. В свою очередь звездные родители не имеют ничего против такой публичности. Ведь Лиза — настоящая актриса и умеет удивлять и восхищать поклонников.

Недавно, например, в сети появилось видео, где дочь знаменитостей не постеснялась в выражениях во время игры с папой. В кадре Лиза настойчиво требует у Максима Галкина сыграть с ней еще одну партию. Чтобы добиться своего, ребенок не просто уговаривает юмориста, но и использует колкие фразы, характеризующие игровые навыки взрослого соперника.

«Играем снова! Игрок.... Слабачок!» — хитро улыбаясь сказала Лиза звездному папе.

Кажется, подобные провокации для самого Галкина — не новость. Он быстро и четко отреагировал на остроту дочери.

«Вот это ты любишь — папу угнетать!» — мудро заметил Максим.

Милая семейная сцена по-настоящему растрогала фанатов знаменитой семьи. Многие из них отмечали: дочка — вся в отца. Такая же смышленая и талантливая.

«Чудо-доча! Прелесть и талант!»

«Угнетенный любовью папа и лапочка-дочка!»

«Лиза — очень интеллектуальная!»

«Такие милые! Папа с дочкой — идиллия!» — писали фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лизе Галкиной удалось наладить почтовую связь с Домовым.