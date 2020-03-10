Водителя в Апатитах во время эвакуации убил оторвавшийся от его автомобиля трос

Водитель погиб во время попытки вытащить автомобиль из сугроба. Трагедия произошла в городе Апатиты Мурманской области, сообщает издание «Регион Online».

Предварительно известно, что мужчина попросил помощи у водителя грузового автомобиля, который проезжал мимо. Находящийся в сугробе автомобиль при помощи троса был закреплен к грузовику. Во время движения трос лопнул и убил контролировавшего процесс владельца попавшей в западню машины.

Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Аналогичная трагедия две недели назад произошла в Подмосковье во время празднования Масленицы. В результате трагедии погиб мужчина и его маленькая дочь. Как сообщал 5-tv.ru, в них попала оторвавшаяся лебедка, с помощью которой вытаскивали застрявшую машину.