Критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище

Музыкального критика и журналиста Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Московской области. Об этом пишет ТАСС.

Перед погребением состоялась церемония прощания на Троекуровском кладбище. Проститься с Соседовым пришли родственники, коллеги, артисты и друзья. Близкие люди не могли сдержать слез.

Выбор места погребения связан с тем, что там находится могила отца Соседова. Мать музыкального критика планировала оформить подзахоронение, однако семье пришлось столкнуться с трудностями при подготовке документов.

Родственники не могли найти свидетельство о рождении Соседова, без которого в МФЦ не выдавали необходимые бумаги. Позднее вопрос удалось урегулировать.

Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Он приехал в Якутию, чтобы возглавить жюри регионального конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

В гостинице журналист упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. По результатам экспертизы, причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга. Врачи провели операцию, однако спасти Соседова не удалось.

Тело журналиста доставили из Якутии в Москву вечером 28 сентября. Самолет приземлился в столичном аэропорту в 21:30 по московскому времени, после чего его встретили сотрудники ритуальной компании.

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