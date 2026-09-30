«Пример для подражания»: Запашный признался, за что уважал Соседова

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 2 420 0

Музыкальный критик был частым гостем цирка братьев Запашных и дважды входил в состав жюри международного циркового фестиваля.

Фото, видео: Артем Геодакян/ТАСС; 5-tv.ru

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Умер Сергей Соседов

Эдгард Запашный назвал Сергея Соседова примером для подражания

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов был человеком, на которого можно было равняться. Об этом заявил народный артист России Эдгард Запашный на похоронах журналиста в беседе с 5-tv.ru.

По словам дрессировщика, Соседов был частым гостем цирка братьев Запашных и дважды входил в состав жюри международного циркового фестиваля.

«Я поймал себя на мысли несколько лет назад, что он один из немногих, кто приходит и не лицемерит. Он, как главный критик нашей страны, всегда много разговаривал с моим братом Аскольдом. И так много правды в его словах было. Каждое слово его было прям полезным», — рассказал Запашный.

Артист отметил, что Соседов смог по-новому взглянуть на цирковое искусство и стал частью жизни коллектива.

«А еще он пример для подражания. Я не знаю, когда у нас другой такой появится. И появится ли такой вообще. Потому что он очень честный человек», — добавил дрессировщик.

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Он приехал в город, чтобы возглавить жюри регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

Во время пребывания в гостинице журналист упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Его доставили в больницу, где провели операцию, однако спасти Соседова не удалось. По результатам экспертизы, причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга.

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