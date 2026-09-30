Каскадер Олег Наумов погиб во время съемок

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 123 0

За плечами артиста — спортивная карьера, работа в кино и обучение детей акробатике.

Каскадер Олег Наумов погиб во время съемок

Фото: kino-teatr.ru

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Каскадер и актер Олег Наумов погиб во время очередных съемок. Ему было 56 лет. О смерти артиста сообщила международная команда профессиональных каскадеров Nomad Stunts, в которой он работал инструктором.

«С глубокой болью сообщаем, что ушел из жизни Олег Геннадьевич Наумов — каскадер и инструктор по акробатике», — говорится в некрологе команды.

В Nomad Stunts отметили, что Наумов помогал детям преодолевать страх и учил их справляться с трудностями.

За годы работы каскадер принял участие в создании российских фильмов «Тобол», «Крым» и «Союз Спасения». Помимо съемок, он занимался преподавательской деятельностью и обучал детей акробатике.

Наумов также имел серьезные достижения в спорте. Он был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике и мастером спорта международного класса по тхэквондо, обладал черным поясом II дана. В 1994 году спортсмен завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по тхэквондо, а в 1996-м дважды становился победителем чемпионата Кыргызстана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 86-м году жизни умер актер и каскадер Дмитрий Шулькин. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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