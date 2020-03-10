«Растягивайте удовольствие!» — Волочкова «испугала» спортсмена шпагатом в TikTok
Балерина продолжает осваивать медиа-пространство.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Tiktok.com @anastasiavolochkova
Эпатажная Анастасия Волочкова всегда утверждала: она работает много и усердно, чтобы окружающие могли насладиться настоящим искусством. Кроме того, бывшая прима-балерина Большого театра всегда старается быть «в тренде» и не отставать от молодого поколения: сначала завела Instagram, где публиковала себя-любимую, а теперь осваивает новую площадку — TikTok.
Так, недавно звезда опубликовала в социальной сети видеоролик с очередной тренировки в спортзале. На кадрах: Волочкова, лежащая на снаряде, уверенно крутит шпагаты во всех плоскостях под «Антидепрессанты» Элджея.
«Растягивайте связки и удовольствие. Как это делаю я!» — подписала пост Анастасия.
Казалось бы, ничего удивительного. Но особого смысла ролику придает спортсмен на заднем плане: мужчина со всех сил несется по беговой дорожке в обратную сторону от именитой балерины. Благодаря иллюзии создается ощущение, что и ему наскучили откровенные «экзерсисы» Волочковой.
Вероятно, мужчина и не подозревает, что оказался звездой интернета — всего за несколько часов ролик набрал уже более 80 тысяч просмотров. Однако стоит отметить: этот пост точно порадовал подписчиков балерины.
Ранее 5-tv.ru показал фото Анастасии Волочковой, где звезда хвалится разными образами в цветных париках и с косичками.
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