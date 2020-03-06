Волочкова показала, как выглядит в разноцветных париках и с длинными косичками

Российская балерина Анастасия Волочкова показала подписчикам в Instagram новые образы. Танцовщица пояснила, что приехала в салон красоты, где успела примерить несколько париков, а также купить различные шиньоны и другие принадлежности для волос.

«Вот такие перевоплощения у меня сегодня в салоне. Приобрела разные шиньоны, расчески и с косичками заплетенными уехала. Такой прекрасный коллектив! Так гостеприимно! Позитивно!» — отметила звезда.

Instagram @volochkova_art

Знаменитость позировала в кадре в джинсовых мини-шортах, футболке и унтах.

Какое мнение сложилось у поклонников от увиденного — неизвестно. В начале января артистка вновь приняла решение закрыть комментарии от пользователей сети.

Ранее Волочкова рассказывала, как ухаживает за своими волосами. Звезда призналась, что доверяет уход, лечение и покраску своему личному стилисту по имени Лика, которая по совместительству еще и ее соседка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова похвасталась растяжкой на деревянном троне.