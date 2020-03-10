«Я остаюсь дома»: Италия полностью закрыта на карантин
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о введении ограничений из-за коронавируса с 10 марта на всей территории страны.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Maule/Fotogramma/Ropi, 5-tv.ru
С 10 марта на всей территории Италии вводятся связанные с коронавирусом ограничения. Указ об этом подписал премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает Corriere della Serra.
Вышеуказанные меры предусматривают запрет на передвижение, кроме экстренных случаев, вызванных медицинскими показаниями. Ранее они были распространены только на Ломбардию, где изначально был выявлен вирус, а также еще в 14 провинциях.
«Каждый должен отказаться от чего-то, чтобы защитить здоровье граждан… Поэтому наши привычки должны быть изменены. Они должны быть изменены сейчас <…> Я собираюсь подписать указ, который мы можем обобщить как «я остаюсь дома», — заявил Конте, подчеркнув, что противостоять распространению вируса «нет времени».
Также в стране приостановлены спортивные мероприятия, школы закрыты до 3 апреля, отменены занятия и в университетах. Бары и рестораны теперь работают только до 18.00. Закрыты музеи, театры и кинотеатры. Различные торжества, включая свадьбы и похороны, запрещены. В то же время, общественный транспорт продолжит свою работу.
По последним данным, в Италии коронавирусом заражены чуть более девяти тысяч человек, 463 из них умерли, 724 — выздоровело. Более 700 находятся в отделении интенсивной терапии.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире.
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