Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире
По словам главы комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня, эпидемия нового внеклеточного агента будет распространяться по миру, как минимум до начала лета.
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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь
Глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире. По его словам, эпидемия нового внеклеточного агента будет распространяться по миру, как минимум до июня.
«По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая — Прим.ред.) на импорт», — цитирует Чжуна Наньшаня РИА Новости.
Количество заболевших коронавирусом в Поднебесной остается на уровне 80,7 тысячи человек. Зафиксировано более 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 58,6 тысячи человек.
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