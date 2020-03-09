Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

Глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире. По его словам, эпидемия нового внеклеточного агента будет распространяться по миру, как минимум до июня.

«По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая — Прим.ред.) на импорт», — цитирует Чжуна Наньшаня РИА Новости.

Количество заболевших коронавирусом в Поднебесной остается на уровне 80,7 тысячи человек. Зафиксировано более 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 58,6 тысячи человек.

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