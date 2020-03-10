В Хабаровске сотрудница банка дала отпор вооруженному ножом грабителю

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Василий Заика
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Инцидент произошел утром 10 марта на Краснореченской улице в Индустриальном районе.

Фото: www.globallookpress.com /Christoph Reichwein

Житель Хабаровска с ножом в руках ворвался в отделение Азиатско-Тихоокеанского банка. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел утром 10 марта на Краснореченской улице в Индустриальном районе.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что вооруженный мужчина вошел в помещение финансовой организации и потребовал деньги. Несмотря на угрозы, сотрудница банка оказала ему активное сопротивление. Горе-грабителю пришлось скрыться с места происшествия ни с чем.

В настоящее время устанавливается личность предполагаемого преступника. Мужчину разыскивают. Пострадавшая в результате нападения злоумышленника получила ранение руки. Женщине потребовалась помощь медиков. Другие обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хабаровске уголовница украла заказанное такси и попала в ДТП.

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