Массовый сбой в Telegram 26 октября: пользователи жалуются на неполадки

Массовый сбой произошел в работе Telegram 26 октября

В работе мессенджера Telegram 26 октября произошел сбой. Пользователи из разных стран начали массово сообщать о неполадках после 16:00 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные сервисов мониторинга Downdetector и Detector404.

По информации Downdetector, количество сообщений о технических проблемах превысило 1,4 тысячи. Российский сервис Detector404 зарегистрировал более 150 обращений после 16:30 по московскому времени. Число жалоб резко увеличилось в течение часа.

Пользователи столкнулись с трудностями при отправке и получении сообщений, открытии чатов и загрузке фотографий и видео. Некоторые также сообщили о невозможности войти в учетную запись или воспользоваться веб-версией сервиса.

Неполадки затронули пользователей в разных странах, включая Россию.

Причины технических проблем пока не установлены. Официального объяснения нового сбоя от администрации Telegram в проверенных сообщениях нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовом сбое Telegram 1 апреля 2026 года. Тогда россияне столкнулись с проблемами при получении сообщений и загрузке медиафайлов. По данным Downdetector, к 01:00 по московскому времени число жалоб превысило 350.

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