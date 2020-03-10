Врачей обяжут сообщать Росгвардии о состоянии здоровья владельцев оружия

Врачи будут обязаны сообщать Росгвардии о состоянии здоровья владельцев оружия. Соответствующий законопроект разработан и уже проходит согласование. По мнению авторов инициативы, существующий порядок медосвидетельствования устарел. Полученная справка не дает гарантии, что в течение пяти лет ее обладателю не поставят новый диагноз.

«Уже разработан и проходит согласование законопроект, направленный на совершенствование системы медосвидетельствования владельцев оружия и лиц, претендующих на его приобретение», — приводит слова директора Росгвардии Виктора Золотова «Российская газета».

К тому же гражданам больше не придется лично предоставлять заключение комиссии — документ станет электронным и будет отправляться в территориальные органы по интернету.

Сейчас в России почти четыре миллиона человек имеют личное оружие. В пользовании находится более 6,6 миллиона единиц оружия.

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