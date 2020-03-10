Врачей обяжут сообщать Росгвардии о состоянии здоровья владельцев оружия
Механизм передачи информации между Минздравом и Росгвардией уже разработан.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
«Не было коммерции»: экс-солистка Little Big поделилась воспоминаниями о группе
Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Врачи будут обязаны сообщать Росгвардии о состоянии здоровья владельцев оружия. Соответствующий законопроект разработан и уже проходит согласование. По мнению авторов инициативы, существующий порядок медосвидетельствования устарел. Полученная справка не дает гарантии, что в течение пяти лет ее обладателю не поставят новый диагноз.
«Уже разработан и проходит согласование законопроект, направленный на совершенствование системы медосвидетельствования владельцев оружия и лиц, претендующих на его приобретение», — приводит слова директора Росгвардии Виктора Золотова «Российская газета».
К тому же гражданам больше не придется лично предоставлять заключение комиссии — документ станет электронным и будет отправляться в территориальные органы по интернету.
Сейчас в России почти четыре миллиона человек имеют личное оружие. В пользовании находится более 6,6 миллиона единиц оружия.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что житель Новосибирска открыл стрельбу во дворе жилого дома.
Нашли ошибку?