В Подмосковье студент исполосовал ножом мать и отрезал ей пальцы

Житель Подмосковья в Международный женский день исполосовал ножом мать и отрезал ей пальцы. Как стало известно 5-tv.ru, кровавая драма разыгралась днем 8 марта в квартире одного из домов по улице Красный Октябрь в городе Дедовск.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что 24-летний четверокурсник московского вуза учинил конфликт с 48-летней матерью. Во время словесной перепалки парень внезапно набросился на близкого человека с ножом и нанес ей около сотни ножевых ранений, а потом отрезал пальцы.

Вскоре горе-сына задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время будет решен вопрос о его аресте. Расследование продолжается. По неподтвержденным данным, сын решился на убийство матери, будучи в состоянии наркотического опьянения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти мужчина отрезал соседу голову и спрятал ее в ведре под ванной.