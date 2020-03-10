Первое заседание по делу MH-17: Скамья подсудимых пуста, свидетели засекречены

Свидетели по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины останутся анонимными — это решение прокурора.

В Нидерландах начались слушания по одному из самых громких процессов десятилетия. Но вряд ли все подробности заседания станут известны — помимо засекреченных свидетелей, пуста и скамья подсудимых, им предъявлены обвинения заочно.

Корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов узнал детали первого заседания. Подробности в репортаже.

Дело о сбитом Boeing рассматривает окружной суд Гааги, но сам процесс перенесли в Схипхол. Это пригород Амстердама, именно здесь находится аэропорт, откуда малазийский Boeing отправился в последний рейс. Кроме того, здесь не скрывают – в Гааге тесновато. А здесь находится пресс-центр на 500 журналистов. Нидерландам нужно максимальное освещение процесса в мировых СМИ.

Внутрь здания, где идет заседание, репортеров не пускают. Журналисты работают в смешанной зоне – у стен суда. В Схипхол приехали и родственники жертв авиакатастрофы.

«Для меня главное – будет ли у суда достаточно доказательств, чтобы сказать «виновны», – объясняет родственник погибшего в катастрофе Антон Котте.

Вот только в объективности решений суда приходится сомневаться. Россию не пригласили в следственную группу по сбитому Boeing. Суд идет по местным нидерландским законам. Это не международный трибунал, но самое первое слушание должно произвести впечатление на зрителей.

«Интерес к этому делу огромен. Уголовное дело содержит около 36 000 страниц и огромное количество мультимедийных файлов», – говорит председательствующий судья Хендрик Стинхойс.

Скамья подсудимых – ожидаемо пуста. Что не мешает выносить вердикт заочно. Обвиняемых трое – граждане России Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин. Четвертый – украинец Леонид Харченко. Эти фамилии были выбраны якобы на основании аудиозаписей переговоров крайне сомнительного происхождения. Но такой подход к следствию, похоже, никого не смущает. Адвокат родственников жертв катастрофы всячески уходит от вопроса о предвзятости.

«Это нормально, что следствие игнорировало российские аргументы?»

«Они не игнорировали, они получали некоторую информацию. Есть сомнения, что вся информация была предоставлена. Следствие несколько раз обращалось за информацией к России», – отвечает адвокат родственников погибших Петер Лангстраат.

Троих россиян и украинца обвиняют по двум пунктам – убийство пассажиров малазийского Boeing и крушение лайнера. Якобы эти люди причастны к доставке ракетного комплекса «Бук» на территорию Донбасса. И были в курсе, что именно ракета из этой установки сбила Boeing. Следствие всерьез опиралось на публикации из соцсетей и отредактированные снимки низкого качества.

Независимые европейские журналисты – они тоже приехали следить за процессом – считают такие обоснования смехотворными.

«Каждый может поехать в Донбасс и пообщаться с людьми. Я был там три месяца. И я не нашел ни одного человека, который видел перемещение «Буков». Несмотря на то, что в том районе проживает от 40 до 50 тысяч человек. Столько свидетелей должно было быть!» – комментирует ситуацию немецкий журналист-расследователь Билли Сикс.

Еще в 2015 году концерн «Алмаз-Антей» провел натурный эксперимент. На полигон доставили Ил-86, он схож с Boeing. И произвели запуск ракет. Характер повреждений подтвердил: «Бук» никак не мог стрелять из района, подконтрольного ополченцам. Элементарная физика. Минобороны России также заявляло – обшивка двигателя «Бука», которую демонстрировало следствие, принадлежит старым образцам. Их нет на вооружении нашей армии с 2011 года.

«Есть люди, у которых на руках доказательства того, что все это спецоперация против нашей страны. Просто еще один эпизод той информационной войны, которая последние шесть лет ведется против России. Гражданское общество в Голландии, в Европе не верит в приговор, который уже написан. Не было бы Boeing – нашли бы что-нибудь другое», – считает глава «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич.

Голландский журналист Макс ван дер Верфф опубликовал серию документов, которые следствие предпочитает скрывать. Например, вот это письмо от военной разведки Нидерландов. В таблице – дислокации всех российских «Буков». И делается однозначный вывод: Boeing был для них недосягаем в принципе. А вот почему Украина не закрыла небо над Донбассом в период боевых действий – вопрос открытый.

«Незадолго до крушения Boeing попросил разрешения подняться на высоту 35 000 футов из-за приближения другого гражданского самолета. Но разрешение не было получено», – рассказывает адвокат Олега Пулатова Баудевейн ван Айк.

Изучить вину украинской стороны требует защита Олега Пулатова. Его интересы представляют два адвоката из Нидерландов и один российский.

«Пулатов – это человек, который оказался затронут этим процессом. Который хочет себя защитить. Он говорит, как в частности было заявлено на слушаниях, что он никоим образом не имеет отношения к произошедшему в том виде, в каком это представляется обвинением», – говорит адвокат Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате.

Российскому адвокату слова на процессе не дадут – таковы особенности нидерландского судопроизводства. Более того, подзащитный не смог ознакомиться с делом – перевод 36 тысяч страниц на русский никто не обеспечил. При этом, документы адвокаты получили незадолго до начала слушаний. Судьи слишком торопились начать процесс.

«Согласно нидерландскому законодательству, не обязательно переводить на русский язык все 30 с лишним тысяч страниц дела, чтобы обвиняемый Олег Пулатов мог с ними ознакомиться, что могло бы очень серьезно затянуть процесс», – объясняет представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутселар.

Пока в Схипхоле идут предварительные слушания. Рассмотрение по существу начнется только в июне. Заседания распланированы до марта 2021 года. Бюджет на них выделен. Впрочем, здесь никто и не сомневается, что процесс растянется на годы.