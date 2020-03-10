Группа «Кино» презентовала новый клип на песню Виктора Цоя «Музыка волн»

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Голос легендарного музыканта взяли с оригинальных студийных записей 80-х годов.

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Фото, видео: Александр Чумичев и Александр Шогин / Фотохроника ТАСС, 5-tv.ru

Группа «Кино» презентовала новый клип на песню Виктора Цоя «Музыка Волн». Голос легендарного музыканта взяли
с оригинальных студийных записей 80-х годов. В ролике участвуют гитарист Юрий Каспарян и басист Александр Титов.

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