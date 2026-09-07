Песков сообщил о скором визите Пашиняна в Россию

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время, однако точные сроки пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Уже в ближайшее время. Точных сроков пока нет», — заявил он РИА Новости.

По словам представителя Кремля, визит Пашиняна должен состояться до конца текущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никол Пашинян высоко оценил переговоры с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Бишкеке. Премьер-министр Армении назвал встречу очень хорошей и заявил о намерении в ближайшее время посетить Москву с официальным визитом.

Переговоры стали первым личным контактом лидеров после парламентских выборов в Армении. Встреча продолжалась около часа, большая часть беседы прошла в закрытом формате.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в экономике, энергетике, транспортной логистике и сфере безопасности. Также затрагивался внешнеэкономический курс Армении на фоне обсуждения ее возможного сближения с Евросоюзом при сохранении членства в ЕАЭС.

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