Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили пункты управления БпЛА и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

На кадрах расчет самоходной гаубицы, получив координаты цели от воздушной разведки, немедленно приступил к выполнению боевой задачи. Скрытно выдвинувшись по запасному маршруту, боевая машина заняла оборудованную огневую позицию в назначенном квадрате. Командир и наводчик-оператор оперативно привели установку в боевое положение.

По команде с командного пункта батареи расчет открыл беглый огонь 152-мм осколочно-фугасными снарядами увеличенной дальности по выявленным объектам. В течение нескольких минут все цели были уничтожены. Контроль поражения и подтверждение ликвидации целей осуществлялись в режиме реального времени с помощью разведывательных БпЛА.

В результате огневого налета нарушено управление подразделениями противника на данном участке фронта, чем незамедлительно воспользовались наши штурмовые группы для дальнейшего наступления.

Выполнив задачу, расчет оперативно покинул огневую позицию и совершил перемещение в район ожидания. На месте осуществлена маскировка машины, а личный состав убыл в защищенное подземное сооружение.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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