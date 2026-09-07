«Мста-С» громит украинские пункты управления. Лучшее видео из зоны СВО

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 45 0

Расчет гаубицы уничтожил цель вместе с живой силой ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили пункты управления БпЛА и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

На кадрах расчет самоходной гаубицы, получив координаты цели от воздушной разведки, немедленно приступил к выполнению боевой задачи. Скрытно выдвинувшись по запасному маршруту, боевая машина заняла оборудованную огневую позицию в назначенном квадрате. Командир и наводчик-оператор оперативно привели установку в боевое положение.

По команде с командного пункта батареи расчет открыл беглый огонь 152-мм осколочно-фугасными снарядами увеличенной дальности по выявленным объектам. В течение нескольких минут все цели были уничтожены. Контроль поражения и подтверждение ликвидации целей осуществлялись в режиме реального времени с помощью разведывательных БпЛА.

В результате огневого налета нарушено управление подразделениями противника на данном участке фронта, чем незамедлительно воспользовались наши штурмовые группы для дальнейшего наступления.

Выполнив задачу, расчет оперативно покинул огневую позицию и совершил перемещение в район ожидания. На месте осуществлена маскировка машины, а личный состав убыл в защищенное подземное сооружение.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
7 сент
«Князь Вещий Олег» постучался к ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 сент
Боевики ВСУ массово сдаются в плен через QR-коды с листовок российской армии
6 сент
Два новых котла и 13 освобожденных населенных пунктов: победы ВС РФ за неделю
5 сент
Разведка нашла — артиллерия уничтожила: лучшее видео из зоны СВО
5 сент
Дроновая дуэль закончилась в пользу России: лучшее видео из зоны СВО
4 сент
Меткий выстрел гаубицы Д-30: лучшее видео из зоны СВО
4 сент
Неожиданный удар с воздуха: лучшее видео из зоны СВО
3 сент
Саперы уничтожили украинский БПЛА в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО 3 сентября
3 сент
Расчеты ЗРК «Тор-М2» уничтожил украинский беспилотник. Лучшее видео из зоны СВО
2 сент
Российская армия уничтожила ударные беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+11° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:15
Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до семи человек
8:05
Мощи Дмитрия Донского пронесли во главе крестного хода в Москве
7:55
Песков сообщил о скором визите Пашиняна в Россию
7:45
Кремль передал сигналы Киеву и Вашингтону: итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером
7:30
«Мста-С» громит украинские пункты управления. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Грузовой Boeing загорелся после приземления в аэропорту Майами

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
«Пожрать и похудеть»: Волочкова вспомнила шутку Плисецкой о мечтах балерин
«Зачем ты это делаешь?» — Волочкова призналась, что дочь раньше не понимала ее 
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео