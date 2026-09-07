Грузовой Boeing загорелся после приземления в аэропорту Майами

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В результате авиапроисшествия есть пострадавшие и погибшие.

Фото, видео: Reuters/Marco Bello; 5-tv.ru

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Грузовой Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул прямо возле оживленной трассы. Крупное авиапроисшествие случилось в международном аэропорту Майами. Самолет выполнял рейс из Пуэрто-Рико.

Во время приземления лайнер не сумел затормозить, снес ограждение и выехал на проезжую часть, где задел несколько автомобилей. От удара самолет загорелся, а территорию вокруг заволокло густым черным дымом.

По последним данным в результате ЧП погибли по меньшей мере пять человек. Работу воздушной гавани временно заблокировали: введен полный запрет на прием и отправку рейсов.

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Грузовой Boeing загорелся после приземления в аэропорту Майами

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