Грузовой Boeing загорелся после приземления в аэропорту Майами
В результате авиапроисшествия есть пострадавшие и погибшие.
Фото, видео: Reuters/Marco Bello; 5-tv.ru
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Грузовой Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул прямо возле оживленной трассы. Крупное авиапроисшествие случилось в международном аэропорту Майами. Самолет выполнял рейс из Пуэрто-Рико.
Во время приземления лайнер не сумел затормозить, снес ограждение и выехал на проезжую часть, где задел несколько автомобилей. От удара самолет загорелся, а территорию вокруг заволокло густым черным дымом.
По последним данным в результате ЧП погибли по меньшей мере пять человек. Работу воздушной гавани временно заблокировали: введен полный запрет на прием и отправку рейсов.
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