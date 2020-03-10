«Должны быть уверенными в себе»: Звезда «Рассказа служанки» о женщинах и новом проекте

Звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс в интервью Metro рассказала о женщинах и съемках в вышедшем в российский прокат триллере «Человек-невидимка» по культовому роману Герберта Уэллса, в котором сыграла главную роль.

Героиня актрисы Сесилия в новой версии экранизации являет собой несчастную девушку миллиардера-ученого, изнуряющую себя попытками любым путем вырваться из «золотой клетки». Оказавшись наконец-то на свободе, она оказывается в более ужасающем положении. Девушке начинает казаться, что бывший возлюбленный преследует ее на каждом шагу, а окружающие не верят в эти рассказы, принимая происходящее за стресс.

«Я играю Сесилию, женщину, которая сталкивается с ситуацией, которую она никогда бы не могла вообразить. Она пытается сбежать от чего-то, что она не может видеть. Она выходит из болезненных отношений с бойфрендом, потому что чувствует себя пойманной в ловушку. Но, став свободной, Сесилия сталкивается с чередой пугающих событий, которые она не может контролировать. Это удручает ее, тем более что она осталась одна. Никто не верит ей, никто не понимает, что с ней происходит и что разрушает ее жизнь», — сказала Элизабет Мосс.

Сравнивая героиню из «Человека-невидимки» и сериала «Рассказ служанки», актриса отмечает, что обе женщины обладают сильными характерами. По ее словам, очень интересно и важно играть женщин, которым удается выжить, несмотря на разного рода невзгоды в условиях мужского насилия и социальных предрассудков.

«Это действительно непросто — играть героинь, страдающих от насилия, потому что тебе приходится показывать боль, которую они испытывают. В случае с „Человеком-невидимкой“ Сесилия — это женщина, которая учится защищать себя, и ее история очень близка к реальной жизни», — признается Элизабет Мосс.

Исполнительница главной роли добавила, что новый фантастический триллер не только повествует о страхах, но и затрагивает важнейшие темы о женщинах. Элизабет Мосс считает, что одна из идей фильма — дать понять слабому полу, что они должны быть уверены в себе и быть рядом с людьми, которые не причинят им боли.

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